The Jesus Lizard ofreció su primer show luego de ocho años

Luego de haber permanecido más de ocho años en un hiato, los norteamericanos de The Jesus Lizard se volvieron a reunir para ofrecer un concierto en Nashville la noche del pasado viernes.

La desaforada noche incluyó un set de 23 canciones, entre las que aparecieron clásicos como “Puss“, “Then Comes Dudley” o “If You Had Lips“. Puedes revisar algunas imágenes de la jornada a continuación:

The Jesus Lizard | 12.8.17 Una publicación compartida de Brandon Hoffman (@vivadasgore) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 12:23 PST

#jesuslizard #davidyow #nightoff Una publicación compartida de Fat Rabbit Thrift & Vintage (@fatrabbitthrift) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 8:45 PST

An absurd gag, a monkey trick, an Irish bull, a childish joke. #jesuslizard #thejesuslizard Una publicación compartida de Bob Fiston (@knivesdrawn) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 11:32 PST