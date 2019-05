The Jesus And Mary Chain regresa a Chile en la primera edición de ANTENA

Un nuevo evento llega a remecer el panorama musical, tratándose esta vez de una cita de dos días. Esto, porque se acaba de anunciar la primera edición de ANTENA, festival que se realizará en Coliseo Santiago los días 29 y 30 de junio y que contará con una gran variedad de artistas entre sus invitados. Los shows estelares, en tanto, estarán a cargo de The Jesus And Mary Chain y los argentinos Él Mató A Un Policía Motorizado, ambas bandas con una gran fanaticada en Chile.

A ellos se suman bandas como Marineros, Perras On The Beach, Protistas, Planeta No, Adelaida, Leo Saavedra, Francisco Victoria, y El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco.

La venta de entradas comenzará el lunes 27 de mayo por el sistema Puntoticket, con los siguientes valores: