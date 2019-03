The Inspector Cluzo abrirá el sideshow de Greta Van Fleet en Chile

Previo a su presentación en Lollapalooza Chile, la banda Greta Van Fleet realizará un show a tablero vuelto en el Teatro Caupolicán el día 28 de marzo, el cual se encuentra completamente agotado. Ahora, se acaba de sumar un nuevo acto para la jornada, el que estará encargado de la apertura para los miles de fanáticos que lleguen hasta el recinto de calle San Diego. Se trata del dúo francés The Inspector Cluzo, quienes también se presentan en el festival el día viernes 29.

Con diez años de carrera, el conjunto se fue a Nashville para grabar “We The People Of The Soil” junto al productor Vance Powell, quien ha trabajado con artistas como Jack White, The Raconteurs, Seasick Steve, entre otros. Una de las particularidades del conjunto es que tocan en vivo durante seis meses del año, dedicando el resto del tiempo a su granja de productos orgánicos.

Recordemos que las entradas para este sideshow se encuentran totalmente agotadas.