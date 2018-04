The Horrors publica dos canciones inéditas

Han pasado poco más de seis meses desde que The Horrors publicara su último larga duración, el excelente “V“. Sin embargo, la banda británica sigue compartiendo material de aquel, puntualmente un par de canciones inéditas.

Se trata de los temas “Fire Escape” y “Water Drop“, los que sólo habían aparecido en la edición japonesa del álbum. Recordemos que los singles escogidos para mostrar el trabajo fueron “Machine“, “Something To Remember Me By’ y “Weighed Down“.

Puedes escuchar ambas canciones a continuación: