The Get Up Kids está preparando nueva música

A siete años de haber publicado su último material, el larga duración “There Are Rules” (2011), los norteamericanos de The Get Up Kids se están preparando para tener su esperado regreso discográfico.

Así lo hizo saber la propia banda de Kansas anunciando también que firmaron con el sello, Polyvinyl Record Co.. Junto con esta buena noticia para sus seguidores, el grupo también compartió un breve adelanto de cómo será su nuevo sonido. Revisa el clip más abajo.

Recordemos que The Get Up Kids tuvo su debut en Chile durante agosto de 2017 a través de una muy sólida presentación.

So pumped to share that we’ve signed with @polyvinyl! New music coming soon!!! pic.twitter.com/B9BjRdNJr7

— The Get Up Kids (@thegetupkids) 29 de marzo de 2018