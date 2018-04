The Get Up Kids anuncia nuevo EP y estrena canción: “Maybe”

Como te contábamos hace sólo siete días, los norteamericanos de The Get Up Kids se estaban preparando para publicar nueva música, esto, luego de no haber editado material alguno desde 2011, cuando lanzaron su último LP, “There Are Rules“.

Pues bien, la noticia hoy día finalmente se confirmó con el anuncio de un nuevo EP y el estreno de una canción. La icónica banda de pop punk y emo volverá el próximo 8 de junio a través de “Kicker“, trabajo que incluirá cuatro temas. Portada y track listing ya están disponibles, y los puedes revisar más abajo.

Junto con lo anterior, el grupo también compartió el primer single de la producción. Escucha “Maybe” aquí:

Track listing “Kicker”: