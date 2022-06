The Gathering regresa a Chile con show celebrando sus 32 años

Luego de publicar su álbum “Fear Of The Dawn” en abril de este año, Jack White ahora publicará “Entering Heaven Alive” el próximo 22 de julio, trabajo del que hoy tenemos un nuevo adelanto con la canción “If I Die Tomorrow“, que también cuenta con un videoclip dirigido por Brantley Gutierrez y que puedes ver al final de esta nota. Anteriormente, el ex líder de The White Stripes publicó los singles “Taking Me Back (Gently)“, “Love Is Selfish” y “Queen Of The Bees” como adelantos de este quinto trabajo de estudio como solista.

Este año marcó el regreso de White sin publicar nueva música desde 2018 en formato solista, cuando presentó el álbum “Boarding House Reach“. Eso sí, en concreto lo último que tuvimos de él fue el regreso de su proyecto The Raconteurs con el disco “Help Us Stranger” de 2019. Todos estos lanzamientos, como no es de extrañarse, han sido publicados bajo el sello Third Man Records, propiedad del artista.

Tracklist de “Entering Heaven Alive”:

A Tip From You to Me All Along the Way Help Me Along Love Is Selfish I’ve Got You Surrounded (With My Love) Queen of the Bees A Tree on Fire from Within If I Die Tomorrow Please God, Don’t Tell Anyone A Madman from Manhattan Taking Me Back (Gently)

Escucha el nuevo single a continuación: