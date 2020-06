The Flaming Lips anuncia nuevo disco y estrena canción: “My Religion Is You”

Luego de retomar sus actividades este 2020, The Flaming Lips acaba de anunciar los detalles de lo que será nada más ni nada menos que su álbum de estudio número 21. Titulado “American Head“, el disco estará disponible a partir del próximo 11 de septiembre en su versión digital, con un lanzamiento en físico fichado para el mes de octubre.

En este trabajo encontraremos 13 canciones nuevas, todas por supuesto con David Fridmann en labores de producción, e incluirá también la recientemente publicada colaboración con Kacey Musgraves, “Flowers Of Neptune 6“. Además de este track, la banda acaba de publicar un segundo adelanto con “My Religion Is You“, cuyo videoclip puedes revisar más abajo junto con los detalles del sucesor de “King’s Mouth: Music And Songs” (2019).

Tracklist de “American Head”: