The Dead Daisies anuncia nuevo disco: “Burn It Down”

A dos años de la salida de su último larga duración, “Make Some Noise” (2016), The Dead Daisies anunció la salida de un nuevo disco, el que se transformará en su cuarta producción larga en seis años de carrera.

El álbum se titulará, “Burn It Down“, y tendrá su lanzamiento el próximo 6 de abril. John Corabi, vocalista de la banda, se refiere de esta manera al LP: “Estamos extremadamente entusiasmados con este trabajo…fue un tremendo placer trabajar nuevamente bajo las órdenes de Marti Frederiksen y mis compañeros de banda, en lo que creo será un nuevo gran paso en la carrera de The Dead Daisies. Este es un álbum de rock al estilo old school. Disfrútenlo y nos vemos en el masivo tour mundial que tenemos preparado para el 2018“.

Mientras se espera que el primer single del disco sea lanzado durante los próximos días, el grupo australiano-estadounidense también informó sus planes de realizar un tour mundial de promoción, en el que también se incluye a Sudamérica.

Esperando por nueva música y mayores novedades sobre una posible visita de la banda, te dejamos con la portada y el track lisitng de “Burn It Down” a continuación:

Track listing “Burn It Down”: