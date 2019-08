The Cure anuncia nuevo box set: “40 Live Curaetion 25 + Anniversary”

The Cure sigue celebrando sus 40 años de carrera con un nuevo lanzamiento, tratándose del box set “40 Live Curaetion 25 + Anniversary“, que será publicado el próximo 18 de octubre, conteniendo dos presentaciones del grupo realizadas en el marco de las celebraciones por sus cuatro décadas activos.

Estos son “Curaetion-25: From There To Here | From Here To There“, donde aparece la última noche del Meltdown Festival 2019, además de “Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London“, el que es, por supuesto, el show que la banda realizó en el Hyde Park de Londres hace unos meses.

Mira el trailer a continuación: