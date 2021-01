The Coda Collection publicará material exclusivo de bandas en plataforma de streaming

Atención para los amantes de los servicios de streaming, puesto que la nueva empresa The Coda Collection, creada para la difusión de trabajos nuevos e inéditos, publicará conciertos poco vistos y nuevos de distintas bandas, los que estarán disponibles a través del servicio de canales de Amazon Prime Video con un costo de 4.99 dólares y con la opción de una prueba gratis para de una semana los miembros de la plataforma. Este material está planeado para el 18 de febrero en Estados Unidos, mientras que, para el resto del mundo, el contenido se irá liberando durante el año.

La compañía detrás de este material está conformada por el CEO Jim Spinello, el director y productor John McDermott, Janie Hendrix de Experience Hendrix, Yoko Ono y el veterano abogado, Jonas Herbsman. Todo esto fue posible gracias a la asociación de distintos sellos discográficos como Rhino Entertainment, Concord Music, Mercury Studios, y más.

Entre los títulos, los usuarios podrán disfrutar de distintas entregas como “Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui“, “The Rolling Stones On The Air“, “Johnny Cash At San Quentin“, y “Miranda Lambert: Revolution Live By Candlelight“. Además de nuevas presentaciones y de algunas emitidas en diversas ocasiones, está vez serán lanzadas de manera oficial entren las que destacan son las de Pear Jam, Foo Fighters, Avett Brothers, Tedeschi Trcuks Band, Tyler Childers, Billy Strings, Paul Simon, AC/DC, y el documental “Trouble No More” de Bob Dylan producido por Dave Grohl entre más.