The Claypool Lennon Delirium tocó en vivo junto a Geddy Lee

Por estos días, The Claypool Lennon Delirium se encuentra en la gira de promoción de “South Of Reality” (2019), su último trabajo de estudio, haciendo una parada en el Danforth Music Hall de Toronto el 10 de abril. En esa fecha, invitaron sorpresivamente a Geddy Lee, el legendario bajista y vocalista de Rush, quien se les unió en el escenario para un cover a “Tomorrow Never Knows” de The Beatles.

Revisa el momento, captado desde la audiencia, a continuación: