The Chemical Brothers anuncia los detalles de su nuevo álbum y estrena canción: “Got To Keep On”

Fue en 2015 cuando The Chemical Brothers editaron su gran álbum “Born In The Echoes“, el cual ahora tendrá un sucesor. Esto, porque luego de estrenar dos canciones anteriormente (“Free Yourself” y “MAH“), el conjunto anunció los detalles de “No Geography“, el que se transformará en su noveno trabajo de estudio.

El disco estará disponible a partir del 12 de abril, y ahora cuenta con un tercer adelanto. Se trata de la canción “Got To Keep On“, la cual puedes revisar más abajo, junto con el tracklist y la portada de este álbum.

Tracklist de “No Geography”: