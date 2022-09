The Calling se presentará por primera vez en Chile

Un nuevo debut se adentra en la cartelera local, ya que The Calling llega por primera vez a Chile para presentarse el día miércoles 14 de diciembre en Teatro Caupolicán, instancia en la que recorrerán su historia con un show enfocado en la celebración de su histórico álbum “Camino Palmero”, publicado en 2001, en donde se encuentra el himno de la banda: “Wherever You Will Go”, recordado por aparecer en primera temporada de la serie “Smallville“.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Punto Ticket. Estos son los valores:

Preventa

Cancha: $35.000

Platea: $25.000

Palco Numerado: $60.000

Día del Show