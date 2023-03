The Brian Jonestown Massacre anuncia show en Santiago

Terminó la espera. A más de una década de su última vez en nuestro país, The Mars Volta regresará a Chile el próximo 31 de mayo, presentándose en Movistar Arena. La banda llegará en plena promoción de su reciente álbum homónimo de 2022, el que tiene a la dupla de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala encontrándose con los sonidos del pop y una mezcla de ritmos latinos y psicodelia, lo que ha sido habitual en su trabajo anteriormente.

La banda no solo repasará lo más destacado de su último trabajo, sino que también tendrá canciones de sus otros seis discos de estudio como “De-Loused In The Comatorium” (2003), “Frances The Mute” (2005) o “The Bedlam In Goliath” (2008). Para esta nueva encarnación, la dupla se acompaña de Eva Gardner en bajo, Linda-Philomène Tsoungui en batería, Leo Genovese en teclado y Marcel Rodríguez-López en los sintetizadores.

La venta de entradas comienza el 3 de marzo a las 11:00 AM, a través de Punto Ticket. Estos son los precios:

Platea Zafiro: $86.250

Platea Royal: $74.750

Platea Baja Central: $59.800

Cancha General: $41.400

Platea Alta: $32.200

Tribuna: $25.300

Movilidad Reducida: $25.300

También habrá una preventa especial el 1 de marzo a las 11:00 AM, con un descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con Tarjeta Scotia. Estos son los valores rebajados: