The Breeders tocó “Wait In The Car” y “Cannonball” en Jools Holland

El día de ayer, se cumplió nada menos que un año desde el trágico atentado que cobró la vida de 22 personas y dejó a más de un centenar de heridos y heridas durante un concierto de Ariana Grande en la ciudad de Manchester, puntualmente, en el Manchester Arena.

Es por lo anterior que en la ciudad inglesa se realizó una multitudinaria actividad para conmemorar el lamentable suceso, esto, reuniendo a cerca de tres mil asistentes que corearon varias canciones con videos enviados por distintos artistas.

Los saludos vinieron desde gente como Johnny Marr, Mani (The Stone Roses), del ex futbolista Ryan Giggs y, entre otros, de Noel Gallagher, quien alentó al público y al coro presentes para que entonaran “Don’t Look Back In Anger” de Oasis, tema que se transformó en todo un himno para Manchester después de lo ocurrido.

Puedes revisar los registros de la jornada a continuación:

“Don’t look back in anger” – 3000 people sing Oasis at the #ManchesterTogether concert in honour of the people who lost their lives a year ago pic.twitter.com/z2Q4RoxUko — Sky News (@SkyNews) 22 de mayo de 2018

The city’s anthem 🐝 Don’t look back in anger #manchesterTogether & the bells ring out to honour the 22 pic.twitter.com/rvlCWnWuhO — Elaine Willcox (@ElaineWITV) 22 de mayo de 2018