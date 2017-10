The Breeders publica su primera canción en ocho años: “Wait In The Car”

A casi diez años de la edición de su último material discográfico, The Breeders hoy día tuvo su esperado regreso con una nueva canción. Se trata de “Wait In The Car“, la primera muestra en música de la banda norteamericana desde el EP, “Fate To Fatal” (2009).

Con un furioso sonido y un video de intensas imágenes, el tema estará incluido en 3 distintas versiones de discos 7″, cada una con un cover acompañándola. El primero será la canción lanzada por Amon Düül en 1970, “Arcangel Thunderbird” (10 de octubre); el segundo será una toma del clásico de Devo, “Gates Of Steel” (27 de octubre); mientras que el tercero será una toma del corte de Mike Nesmith, “Joanne” (sin fecha de publicación confirmada).

Te dejamos con lo nuevo de Kim Deal y compañía a continuación:

