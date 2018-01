The Breeders anuncia su primer disco en 10 años y estrena canción: “All Nerve”

Grandísimas noticias para continuar con esta jornada: The Breeders, la ya legendaria banda formada por Kim Deal en 1989, anunció el lanzamiento de un nuevo larga duración, esto, a exactos 10 años de la salida de su último álbum conocido, “Mountain Battles” (2008), un trabajo que significó el regreso discográfico del grupo luego de su tercera reunión durante el mismo 2008.

El quinto registro largo del cuarteto norteamericano llevará por título “All Nerve“, y tendrá su publicación el próximo 2 de marzo. Aunque todavía no oficializado, aquel ya había tenido un adelanto previo hace tres meses mediante el corte “Wait In The Car“, el que también fue incluido por partida triple en una serie de tres discos en 7” con material adicional.

Acompañando la novedad, la banda igualmente compartió el segundo single de la producción. Se trata de su corte homónimo, el que puedes escuchar a continuación. Más abajo encontrás el track listing y portada del álbum.

Track listing “All Nerve”: