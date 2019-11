The Black Crowes hará shows de reunión

Siguen llegando nombres para la cartelera de 2020, siendo ahora Lacuna Coil quienes confirman su visita a tierras locales para el mes de febrero. La banda, a través de sus redes sociales, comunicó un completo itinerario por la región, correspondiéndole el turno a Chile el día 20 de febrero, cuando la banda traiga las canciones de su álbum “Black Anima” (2019) hasta Club Blondie.

En cuanto a la venta de entradas y sus valores, estos detalles serán anunciados próximamente. La gira, que se cerrará en Santiago, también contemplará 5 conciertos en Brasil y uno en Argentina, todo esto en el lapso de unos 10 días.

Revisa el anuncio de la banda acá:

SOUTH AMERICA! We’re very happy to announce we’ll be coming your way next year! 🤘🏻 Tickets on sale on Monday, Nov 11th 12pm your time! See full dates below! pic.twitter.com/pPQmWkwIPq

— Lacuna Coil (@lacuna_coil) November 8, 2019