The Black Crowes anuncia edición expandida de “Shake Your Money Maker”

El 2021 llegó cargado de aniversarios y abundantes anuncios de nueva música. Con esa premisa, es el turno de The Black Crowes quienes anunciaron una versión de lujo de su álbum debut, “Shake Your Money Maker” (1990), el que cumple tres décadas desde su lanzamiento. Por lo mismo, esta nueva edición planeada para el 26 de febrero incluirá demos, canciones inéditas e incluso una grabación de los comienzos de la banda.

De acuerdo con la historia y formación de la banda, Chris Robinson recuerda su poca experiencia frente a un micrófono en sus primeros días de principiante. En ese sentido, ya estructurados y componiendo, las influencias del rock and roll fueron claves en canciones como “Seeing Things”, “Jealous Again” y un cover de “Hard to Handle” del cantante Otis Redding.

Entre la incertidumbre y los cambios de planes que dejó el 2020, la agrupación debió atrasar su próxima gira de reunión por la pandemia, en la que tenían contemplado su primer larga duración. Cabe destacar que los hermanos Chris y Rich habían reconciliado su relación para volver a los escenarios para el verano del lado norte del planeta.

De hecho, la idea inicial de esta celebración era que la reedición estuviera de la mano de los nuevos conciertos programados, por lo que queda a la espera de cómo avance la crisis sanitaria durante este año, por lo que, debieron reprogramar para el inicio de la temporada de conciertos para el 25 de junio en Tampa, Florida.

Revisa a continuación los detalles del lanzamiento y escucha un adelanto con “Charming Mess“, una de las composiciones inéditas presentes en esta colección.

Tracklist de “Shake Your Money Maker Deluxe Reissue”:

LP 1: Shake Your Money Maker (2020 Remaster)

Twice As Hard Jealous Again Sister Luck Could I’ve Been So Blind Seeing Things Hard to Handle Thick N’ Thin She Talks to Angels Struttin’ Blues Stare It Cold Mercy, Sweet Moan

LP 2: More Money Maker: Unreleased Songs and B-Sides

Charming Mess 30 Days in the Hole Don’t Wake Me Jealous Guy Waitin’ Guilty Hard to Handle (With Horns Remix) Jealous Again (Acoustic Version) She Talks to Angels (Acoustic Version) She Talks to Angels (Mr. Crowe’s Garden Demo) Front Porch Sermon (Mr. Crowe’s Garden Demo)

LP3 and 4 The Homecoming Concert: Atlanta, GA December 1990