“The Beatles: Get Back” de Peter Jackson se estrenará en tres partes a través de Disney+

Hace mucho tiempo que se viene trabajando el documental “The Beatles: Get Back” de Peter Jackson, el cual promete contar con escenas inéditas del final de los Fab Four cuando se encontraban trabajando en el álbum “Let It Be” (1970). La producción finalmente se estrenará en Disney+ en formato de miniserie, contando con tres episodios en total que serán publicados los días 25, 26 y 27 de noviembre a través de la plataforma.

Cabe señalar que la producción utiliza más de 60 horas de material inédito de las sesiones para “Let It Be“, las que fueron filmadas por el director Michael Lindsay-Hogg en enero de 1969. Junto con esto, el documental promete contar con 150 horas de audio inédito y el legendario “Concierto de la Azotea” completo por primera vez. Recordemos que originalmente el documental llegaría a los cines en agosto de este año, pero la pandemia y el hecho de que Jackson restauró una gran cantidad de material relevante para este, se decidió por transformarlo en una serie de tres partes para la plataforma de streaming, con cada episodio teniendo una duración de 2 horas.