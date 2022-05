The Afghan Whigs estrena canción y anuncia nuevo disco: “How Do You Burn?”

Este próximo 9 de septiembre tendremos un nuevo disco de The Afghan Whigs, cuando la banda presente “How Do You Burn?” a través de los sellos Royal Cream y BMG. El noveno LP de la banda, será el primero en cinco años, siendo el sucesor de “In Spades” de 2017 y tercer disco desde su regreso en 2012 cuando posteriormente lanzaron “Do To The Beast” (2014). Además, la banda presentó un segundo adelanto con la canción “The Getaway“, que puedes revisar al final de esta nota junto a los detalles del disco.

Para este disco, el frontman Greg Dulli trabajó con varios de sus colaboradores, incluyendo el fallecido Mark Lanegan que aparecerá por primera vez y de manera póstuma en un álbum de la banda, siendo también el responsable de darle título a este nuevo disco. Adicionalmente, Susan Marshall regresa luego de participar en el álbum “1965” ahora con la canción “Catch A Colt“. En tanto, Van Hunt, que había aparecido en “Do To The Beast“, lo hará nuevamente en las canciones “Jyja” y “Take Me There“, mientras que Marcy Mays participará en “Domino And Jimmy“, luego de haber grabado junto a la banda la canción “My Curse” en el álbum “Gentlemen” de 1993.

Recordemos finalmente que la banda regresó hace un tiempo con la canción “I’ll Make You See God“, la que ha sido confirmada como el track de apertura de este venidero trabajo. Revisa a continuación los detalles del tracklist, portada y nuevo adelanto del noveno LP de la banda.

Tracklist de “How Do You Burn?”: