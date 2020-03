Testament estrena nueva canción: “Children Of The Next Level”

“Titans Of Creation“, es el nombre del álbum que trae de regreso a Testament al panorama musical luego de haber publicado su “Brotherhood Of The Snake” en 2016. Para anunciarlo, el conjunto publicó la canción “Night Of The Witch” como primer adelanto, trayendo ahora otro track de este venidero LP.

“Children Of The Next Level” se llama el nuevo sencillo del conjunto, parte del álbum que será publicado el próximo 3 de abril a través de Nuclear Blast Records. Este trabajo fue grabado junto a Juan Urteaga y mezclado por el productor (y actual guitarrista en vivo de Judas Priest) Andy Sneap, mientras que la portada fue creación de Eliran Kantor, quien ya había colaborado no solo con la banda, sino que también con otros nombres como Iced Earth, Sodom, Hatebreed, Soulfly, entre muchos otros.

Escucha el nuevo single a continuación: