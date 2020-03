TesseracT confirma nueva fecha para sus postergados shows en Chile

“It Is What It Is”, es el nuevo disco de Thundercat, que será lanzado el próximo 3 de abril a través del sello de fundado por Flying Lotus, Brainfeeder. Tras publicar dos adelantos, hoy el bajista llega con “Fair Chance“, canción que le dedica al fallecido Mac Miller, y en donde el músico se acompaña de Ty Dolla $ign y Lil B.

Recordemos que el sucesor de “Drunk” (2017) estará compuesto de 15 tracks y contará con la participación de artistas como BadBadNotGood, Kamasi Washington, Childish Gambino, Ty Dolla $ign, Lil B, Louis Cole, Zack Fox y el mencionado Flying Lotus.

Escucha el nuevo single a continuación: