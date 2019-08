Tenacious D publica parte de su encuentro con Jack White en Nashville

Han habido rumores y trascendidos al respecto, pero todo apunta que la esperada colaboración entre Jack Black y Jack White está en camino. Sí, “Jack Gray” ya es una realidad. Esto, luego de que Tenacious D compartiera algunas imágenes de lo que fue su encuentro con el ex The White Stripes en Nashville, donde realizaron un tour por el sello discográfico Third Man Records, tomándose algunas fotografías que, aparentemente, serían para la portada de un sencillo en la denominada “Blue Series” que tiene el sello en cuestión.

El video blog publicado por Black, apropiadamente titulado “Jack Gray“, dio cuenta de que la banda compartió con White en su casa, grabando una canción en el estudio personal del guitarrista, completando una canción que, según palabras de Black y Kyle Gass, era un single que tenían en mente desde hace algún tiempo. Estaremos atentos a esta esperada colaboración entre estos artistas, ya que si todo sale como va pactado, podríamos tenerla en algún punto de este año.

Mira el video a continuación: