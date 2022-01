Temple Agents anuncia su primer álbum en cuatro años: “Next Step”

Tras publicar “Waiting” y “Kill Something” el año pasado, la banda de pop-punk canadiense PUP entrega definitivamente señales de un nuevo álbum de estudio con el anuncio de “The Unraveling Of PUPtheband“. El nuevo LP de la banda, producido por Peter Katis (conocido por trabajar con The National e Interpol), incorpora todo tipo de instrumentos nuevos como trompetas y pianos, contando además con colaboraciones de Sarah Tuzdin de Illuminati Hotties y Kathryn McCaughey de NOBRO.

Tracklist y videoclip a continuación:

Tracklist de “The Unraveling of PUPTheBand”: