Tears For Fears publica canción inédita de 1986: “Rhythm Of Life”

Camino a lo que será el lanzamiento de un box set centrado en el álbum “The Seeds Of Love” de 1989, Tears For Fears acaba de publicar un track inédito con el demo de “Rhythm Of Life“, canción que fue grabada por Roland Orzabal y Nicky Holland en 1986 y que terminó quedando fuera del mencionado disco.

Este track terminó siendo entregado por Orzabal a Oleta Adams, por lo que la versión “original” se mantenía desconocida de manera oficial hasta ahora. En cuanto al box set del tercer álbum de la banda, será publicado el próximo 9 de octubre en diversas ediciones, conteniendo increíblemente 22 tracks nunca antes publicados.

Escucha este track acá: