Tarja revela los detalles de “In The Raw”, su nuevo álbum de estudio

A principios de semana, Tarja estrenó la canción “Dead Promises“, la cual es el primer adelanto de su nuevo LP, y hoy, la artista acaba de liberar todos los detalles de dicho trabajo. El álbum, que llevará por nombre “In The Raw“, será publicado el próximo 31 de agosto a través de earMUSIC, siendo el sucesor de su disco “The Shadow Self“, publicado en 2016. A continuación te dejamos con todos los detalles de portada y tracklist de este trabajo:

Tracklist de “In The Raw”: