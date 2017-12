Tarja realiza show con Marco Hietala después de 12 años

En medio de la promoción que está realizando para su disco navideño, “From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)“, Tarja se dio un tiempo para reencontrarse con un viejo conocido: Marco Hietala.

Los ex compañeros de Nightwish coincidieron el pasado 14 de diciembre en un show ofrecido por Raskasta Joulua (traducido sería “Navidad Pesada”), un proyecto sinfónico creado por el mismo Hietala donde varios artistas participan para realizar versiones de clásicos navideños. Puedes revisar algunos videos de la jornada más abajo.

Recordemos que Tarja fue despedida de Nightwish en 2005 bajo términos nada amistosos. Para la ocasión, a la cantante se la emplazaba así: “Para ti , desafortunadamente, los negocios, el dinero, y todas las coas no tienen nada que ver con los emociones, que son mucho más importantes“. Tarja diría luego que los integrantes de Nightwish ya no eran sus amigos, y que: “Quizás algún día pueda perdonar, pero nunca voy olvidar“.