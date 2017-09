Tarja anuncia nuevo disco navideño: “From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)”

viernes, 22 de septiembre de 2017 | 9:41 pm | No hay comentarios

A sólo un año de que Tarja editara su último larga duración, “The Shadow Self” (2016) -que fue precedido un par de meses por el EP, “The Brightest Void“-, y después de haber tenido un concierto en Chile durante mayo pasado, ahora la cantante y compositora finlandesa anunció el lanzamiento de un nuevo disco.

Se trata de un álbum navideño bastante anticipado que llevará por nombre, “From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)“, y que tendrá su publicación el próximo 17 de noviembre. La producción incluirá 11 canciones clásicas de navidad, además de un doceavo tema original de la compositora, “Together“. Tanto track listing como portada fueron reveladas y las puedes revisar más abajo.

El anuncio también llega acompañado de un trailer que puedes ver a continuación:

Track listing “From Spirits And Ghosts (Score For A dark Christmas)”:

Come, O Come, Emmanuel Together We Three Kings Deck The Halls Pie Jesu Amazing Grace O Tannenbaum Have Yourself A Merry Little Christmas God Rest Ye Feliz Navidad What Child Is This We Wish You A Merry Christmas