Tankard regresa a Chile con show celebrando sus 40 años

Tankard, una de las agrupaciones más destacadas del thrash metal alemán, regresará a Chile el próximo 25 de septiembre para presentarse en Club Blondie. Este concierto, con el que la banda celebrará mediante un recorrido por sus 40 años de trayectoria, se tratará del único show que darán en Sudamérica este año, por lo que automáticamente se transforma en una cita imperdible para quienes disfrutan del denominado alcoholic metal.

El conjunto es parte del selecto grupo de bandas conocidas como el “Big 4 Alemán” o “Big Teutonic Four”, una suerte de réplica del Big 4 norteamericano de Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, que en este caso integran junto a Kreator, Sodom y Destruction. Su rol en ese entramado es algo especial, pues a diferencia de sus colegas, que centran sus contenidos en temáticas como la muerte, la violencia, lo social, lo político y lo bélico, lo de Tankard siempre ha sido la devoción irrestricta a la cerveza, la buena vida y las vicisitudes en torno a vivir con esos objetivos.

Cabe señalar también que el 30 de septiembre la banda lanzará su esperado nuevo disco de estudio, “Pavlov’s Dawgs“, su primera producción en cinco años desde el aclamado “One Foot In The Grave” de 2017, y que se espera suene durante su concierto en nuestro país tan solo cinco días antes de la llegada de dicho LP.

La venta de entradas está disponible mediante sistema Passline. Estos son los valores: