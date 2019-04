Tangerine Dream publicará nuevo box set: “In Search Of Hades: The Virgin Recordings 1973 – 1979”

Una masiva colección de la banda alemana Tangerine Dream es la que será publicada el próximo 14 de junio, contando con la impresionante cantidad de 17 discos de material, el que en gran parte será inédito. “In Search Of Hades: The Virgin Recordings 1973 – 1979” es el nombre de esta colección que recopilará la época de la banda descrita en el título, concentrándose en los discos de estudio, además de material descartado y otras cosas.

Los trabajos presentes en este box set serán “Phaedra” (1974), “Rubycon” (1975), “Ricochet” (1975), “Stratosfear” (1976), “Encore” (1977), “Cyclone” (1978), y “Force Majeure” (1979), ofreciendo remasterizaciones, nuevas mezclas, descartes, además de mucho material en vivo. Además, el músico Steven Wilson participó en la mezcla de varios de los tracks presentes en la colección, como lo es “Sequent ‘C’“, adelanto que puedes revisar más abajo, junto a toda la información del tracklist que contiene este lanzamiento.

Tracklist de “In Search of Hades: The Virgin Recordings 1973 – 1979”:

DISCO 1:

Phaedra (1974):

Phaedra Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares Moments of a Visionary Sequent C

Bonus tracks:

Phaedra (Steven Wilson stereo remix) Sequent C” (Steven Wilson stereo remix)

DISCO 2:

November 1973 – Phaedra Outtakes Volume 1:

2nd Day Flute Organ Piece Phaedra Out-Take version 2A

*Todos los tracks nunca lanzados anteriormente.

DISCO 3:

November 1973 – Phaedra Outtakes Volume 2:

Phaedra Out-Take 1 Phaedra Out-Take 2B 2nd Side piece 1 2nd Side piece 2 Organ piece

*Todos los tracks nunca lanzados anteriormente.

DISCO 4:

Live at the Victoria Palace Theatre, London – 16th June 1974:

The Victoria Palace Concert Part One

*Nunca lanzado anteriormente.

DISCO 5:

Live at the Victoria Palace Theatre, London – 16th June 1974:

The Victoria Palace Concert Part Two The Victoria Palace Concert – Encore

*Ambos tracks nunca lanzados anteriormente.

DISCO 6:

Oedipus Tyrannus:

Overture Act 1 Act 2: Battle Act 2: Baroque Act 2: Zeus Act 3

*Todos los tracks nunca lanzados anteriormente. Mezclados por Steven Wilson.

DISCO 7:

Live at the Rainbow, London – 27th October 1974:

Introduction by John Peel The Rainbow Concert Part One The Rainbow Concert Part Two

*Todos los tracks nunca lanzados anteriormente.

DISCO 8:

Live at the Rainbow, London – 27th October 1974:

The Rainbow Concert Part Three The Rainbow Concert Encore

*Ambos tracks nunca lanzados anteriormente.

DISCO 9:

Rubycon (1975):

Rubycon Part One Rubycon Part Two

Bonus track:

Rubycon (extended introduction)

*Todos los tracks nunca lanzados anteriormente. Mezclados por Steven Wilson.

DISCO 10:

The Royal Albert Hall, London 2nd April 1975:

The Royal Albert Hall Concert – Part One

DISCO 11:

The Royal Albert Hall, London 2nd April 1975:

The Royal Albert Hall Concert – Part Two The Royal Albert Hall Concert – Encore

DISCO 12:

Ricochet (1975):

Ricochet Part One Ricochet Part Two

Bonus tracks:

Ricochet Part One Ricochet Part Two

DISCO 13:

Stratosfear (1976):

Stratosfear The Big Sleep in Search of Hades 3am at the Border of the Marsh from Okefenokee Invisible Limits

Bonus tracks:

Coventry Cathedral – The Original Film Soundtrack” (recorded 1975) Stratosfear The Big Sleep in Search of Hades

DISCO 14:

Encore (1977):

Cherokee Lane Monolight Cold Water Canyon Desert Dream

Bonus tracks:

Encore Hobo March

DISCO 15:

Cyclone (1978):

Bent Cold Sidewalk Rising Runner Missed by Endless Sender Madrigal Meridian

Bonus tracks:

Haunted Heights Barryl Blue

DISCO 16:

Force Majeure (1979):

Force Majeure Cloudburst Flight Thru Metamorphic Rocks

Bonus track:

Chimes and Chains

DISCO 17:

Phaedra:

Phaedra Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares Moments of a Visionary Sequent C

*Todos los tracks con sonido 5.1 Surround, mezclados por Steven Wilson

Oedipus Tyrannus:

Overture Act 1 Act 2: Battle Act 2: Baroque Act 2: Zeus Act 3

*Todos los tracks con sonido 5.1 Surround, mezclados por Steven Wilson

DISCO 18:

Ricochet:

Ricochet Part One Ricochet Part Two

*Ambos tracks con sonido 5.1 Surround, mezclados por Steven Wilson

Extras en video: