Tame Impala publica reedición de “InnerSpeaker” junto a un cortometraje y canciones inéditas

La banda liderada por Kevin Parker, Tame Impala, se encuentra de celebración, dado que la agrupación lanzó hoy una reedición de lujo de su primer disco “InnerSpeaker” (2010). Pero eso no es todo, ya que en modo de festejo se liberó un corto de 15 minutos en el que se retrata el proceso de creación de este debut.

En vista de lo anterior, esta nueva entrega cuenta con tracks inéditos de este proyecto nacido en Australia, en donde nos encontramos con “Wave House Live Jam”, una improvisación de 17 minutos, junto a “She’s Not the Only One I Love” y “Tell Me Where You Are“, y los demos de “It’s Not Meant to Be“, “Expectation” y “Endors Toi“.

A continuación, te dejamos el cortometraje, y las canciones: