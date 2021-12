Tame Impala comparte track inédito: “No Choice”

Tame Impala publicará una edición deluxe de “The Slow Rush” (2020), su más reciente álbum de estudio, la que contará con remixes, versiones extendidas, además de dos tracks nunca antes publicados. Hoy conocemos el primero de ellos llamado “No Choice“, que puedes escuchar al final de esta nota, y que será uno de los dos cortes junto a “The Boat I Row” que no estuvieron incluidos en la edición original del LP.

El box set completo, en tanto, será publicado el 18 de febrero a través de Interscope.

Escucha el track acá: