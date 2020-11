System Of A Down estrena dos nuevas canciones: “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”

Sorpresa de viernes. System Of A Down está de regreso con no una, sino que dos nuevas canciones, las cuales fueron publicadas sin previo aviso a través de las plataformas oficiales del conjunto. Se trata de “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz“, las cuales fueron grabadas por la banda luego de ver en septiembre el inicio del conflicto entre Azerbaijan y Armenia, este último país del cual todos los integrantes son descendientes.

Revisa los nuevos tracks a continuación: