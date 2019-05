Symphony X regresa a Chile en julio

Continuamos la jornada con un regreso, tratándose de la banda Symphony X, quienes vuelven a Chile para ofrecer un show el 31 de julio en Club Blondie. El grupo liderado por el guitarrista Michael Romeo y el cantante Russell Allen traerá toda la excelencia de sus músicos en un concierto que estará enmarcado dentro de su gira “Odyssey Through The Underworld“, con la cual repasan lo más destacado de su repertorio.

Formados en 1994, el conjunto logró la fama con trabajos como “The Divine Wings Of Tragedy” (1997) y “V: The New

Mythology Suite” (2000), amasando grandes comentarios dentro del ambiente del metal progresivo. El último álbum que publicó la banda, en tanto, fue “Underworld” de 2015, por lo que se espera que pronto tengan novedades sobre un sucesor.

La venta de entradas estará disponible desde el 22 de mayo mediante el sistema TicketHoy, con los siguientes valores: