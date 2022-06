Nueva canción de Sun’s Signature: “Apples”

Simple Minds hace ruido anunciando su nuevo álbum, “Direction Of The Heart“, que se publicará el próximo 21 de octubre y del cual hoy se presenta el primer single con “Vision Thing“, track que cuenta con la colaboración de Russell Mael, integrante del dúo Sparks, y que puedes escuchar al final de esta nota. Este será su decimoctavo álbum, siendo el primero con material inédito desde “Walk Between Worlds” de 2018.

La mayoría de las pistas de ‘Direction Of The Heart’ se crearon y probaron en Sicilia, donde viven tanto Kerr como Burchill. Al no poder ir al Reino Unido debido a las reglas de cuarentena, el álbum se grabó en los Chameleon Studios de Hamburgo. Aquí comenzó la producción del álbum y más tarde contaron con los prestigiosos a Andy Wright (Massive Attack, Echo & The Bunnymen o Eurythmics) y Gavin Goldberg (Simply Red, Imelda May o Neil Young) para finalizar esta deslumbrante producción musical. Los miembros de la banda, el bajista Ged Grimes (que ha coescrito dos de las nuevas canciones, “First You Jump” y “Solstice Kiss”), la batería Cherisse Osei y la vocalista Sarah Brown grabaron sus partes -debido a la pandemia- en Londres.

Los invitados del álbum han sido, el líder del legendario dúo americano Sparks, Russell Mael y el compositor (y ex compañero musical del bajista de Simple Minds en Danny Wilson), Gary Clark que grabaron sus respectivas partes en sus home studios. Todo este trabajo, fabricado a modo de puzzle suena como un disco cohesionado, uno de los más emocionantes y estimulantes de la carrera de Simple Minds hasta la fecha.

Tracklist de “Direction Of The Heart”:

Vision Thing First You Jump Human Traffic(feat. Russell Mael de Sparks) Who Killed Truth? Solstice Kiss Act Of Love Natural Planet Zero The Walls Came Down (original de The Call) Direction Of The Heart (Taormina 2022) (*) Wondertimes (*)

*Bonus track de la edición deluxe.