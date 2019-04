Sum 41 estrena canción y anuncia nuevo álbum: “Order In Decline”

Sum 41 está de regreso con “Out For Blood“, su primera canción en 3 años, la que además se transforma en el primer sencillo oficial de “Order In Decline“, su nuevo álbum de estudio que llegará el próximo 19 de julio a través de Hopeless Records. El disco contará con 10 nuevas composiciones, abordando temáticas políticas, familiares, entre otros temas.

Además, la banda publicó el videoclip de la canción mencionada anteriormente, el cual puedes revisar a continuación junto con los detalles de la portada y tracklist de este LP.

Tracklist de “Order In Decline”: