Suicide Silence estrena dos canciones de su próximo disco

Una de las bandas que nos visitará este año es Suicide Silence, agrupación que está pronta a estrenar un nuevo álbum de estudio con “Become The Hunter“, que aparecerá el próximo 14 de febrero a través de Nuclear Blast Records. La banda, además, muestra como primeros adelantos las canciones “Meltdown” y “Love Me To Death“, las cuales puedes escuchar más abajo.

El álbum, además, es producido por Steve Evetts en The Omen Room, mezclado por Josh Willbur, y con masterización de Ted Jensen en los Sterling Sound Studios de Nashville. Recordemos que la banda se presentará en Club Blondie junto a Revocation este próximo 20 de noviembre, con la venta de entradas todavía disponible a través del sistema Eventrid. Estos son los valores:

Preventa 1: $27.500

“Meltdown”:

“Love Me To Death”: