Suicidal Tendencies y Dave Lombardo tocaron en Cuba por primera vez

Los británicos de Bullet For My Valentine se están preparando para tener su regreso discográfico, esto, después de haber editado su último larga duración en 2015, “Venom“. La banda encabezada por Matthew Tuck tendrá su vuelta el próximo 29 de junio a través de “Gravity“, trabajo que se convertirá en el sexto álbum de su carrera.

Con el anticipo de los dos primeros singles de la producción, “Over It” y “Piece Of Me“, ahora la misma cuenta con un tercer avance. Se trata de , corte que puedes escuchar a continuación: