Suicidal Tendencies anuncia nuevo disco: “STill Cyco Punk After All These Years”

Más nuevos lanzamientos para este año, ahora corresponde el turno de Suicidal Tendencies y su nuevo álbum de estudio, que llevará por nombre “STill Cyco Punk After All These Years“, y será lanzado el próximo 7 de septiembre. Cabe destacar, que la información acerca de un nuevo trabajo de la banda ya había sido adelantada por su baterista, Dave Lombardo, hace dos meses, por lo que ahora conocemos los detalles definitivos de este LP.

Este álbum llegará a sólo seis meses de haber editado su último material, el EP “Get Your Fight On!” (marzo, 2018), y a dos dos años de tener el lanzamiento de su lo que fue su último LP, “World Gone Mad” (septiembre, 2016).

Revisa a continuación la portada y el tracklist de este trabajo.

Tracklist de “STill Cyco Punk After All These Years”: