Suicidal Tendencies anuncia nuevo disco de estudio

La producción de Suicidal Tendencies no para. Y es que a sólo tres meses de haber editado su último material, el EP “Get Your Fight On!” (marzo, 2017), y a casi dos años de tener el lanzamiento de su más reciente LP, “World Gone Mad” (septiembre, 2016), la legendaria banda norteamericana acaba de anunciar al sucesor de este último.

En rigor, fue Dave Lombardo quien entregó la información a través de su Twitter, sólo indicando que el registro llegará en septiembre próximo, sin mencionar nombre, fecha exacta de publicación o algún otro detalle.