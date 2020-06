Sufjan Stevens anuncia los detalles de su nuevo álbum de estudio: “The Ascension”

Luego de 5 años sin un álbum de estudio, eso sin contar la gran cantidad de trabajos colaborativos, Sufjan Stevens ha anunciado finalmente los detalles de “The Ascension“, disco que se convertirá en el sucesor de “Carrie & Lowell” (2015) una vez que vea la luz el próximo 25 de septiembre a través del sello Asthmatic Kitty. De momento, el artista solo reveló el tracklist y portada de este trabajo, pero este viernes 3 de julio llegará el primer adelanto con la canción “America“.

Dicha canción, que también es la que cierra el disco, estará acompañada de un b-side titulado “My Rajneesh“, la que no será incluida en el álbum. Pese a no publicar un álbum netamente de su autoría, durante los últimos años Stevens ha estado involucrado en proyectos como el ballet “The Decalogue“, el soundtrack de “Call Me By Your Name“, el álbum colaborativo “Planetarium“, o el más reciente disco de 2020 con su padrastro Lowell Brams, “Aporia“.

Tracklist de “The Ascension”: