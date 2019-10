Suede regresa a Chile en 2020

La cartelera 2020 sigue abultándose, ahora con un regreso de lujo para el mes de marzo, ya que la banda inglesa Suede regresa a nuestro país el próximo 12 de marzo de 2020 para presentarse en el Teatro Teletón, concretando así su segunda presentación en la capital luego de haber debutado en 2012.

Liderados por Brett Anderson, el conjunto llega con su más reciente álbum “The Blue Hour” (2018), además de todos los puntos importantes a lo largo de su discografía, destacando en álbumes como “Suede” (1993), “Dog Man Star” (1994), “Coming Up” (1996), “Head Music” (1999), entre otros.

Sin duda, una instancia única para escuchar canciones como “We Are The Pigs”, “Trash”, “Beautiful Ones”, “Electricity”, “Positivity”, “She’s In Fashion”, entre muchos otros sencillos, que los han convertido en una de las bandas más importantes de su era.

La venta de entradas ya está disponible mediante el sistema Puntoticket. Estos son los valores: