Suede agota los tickets en cancha para su show en Teatro Caupolicán

El domingo pasado finalizó la primera -y quizás única- temporada de “Watchmen” (Damon Lindelof, 2019) emitida por HBO, y hoy, llega el tercer y último volumen de la banda sonora a cargo del duo Trent Reznor & Atticus Ross, quienes desplegaron un tremendo trabajo musicalizando todos los puntos claves, giros, e increíbles revelaciones a lo largo de la serie.

Este trabajo, particularmente, es una versión extendida del lanzamiento físico que apareció esta semana. Tal como en las dos entregas anteriores, el último disco fue concebido como un álbum ficticio, tratándose de “The Manhattan Project“, un disco perdido de The Nine Inch Nails -nombre de NIN en el universo de la serie-, entregando también una historia completamente diferente a la que ya se conoce en nuestro mundo.

Escucha el soundtrack a continuación: