Stryper estrena canción y anuncia nuevo disco: “Even The Devil Believes”

El próximo 4 de septiembre a través de Frontiers Music Srl se estrenará el nuevo disco de Stryper, “Even The Devil Believes“, y para anunciarlo es que la banda presenta la canción “Blood From Above” como sencillo. Recordemos también que este álbum será el sucesor de “God Damn Evil“, publicado en 2018, y contendrá lo que describió la banda como “algunas de sus mejores composiciones”.

La mayoría de este álbum fue creado en los SpiritHouse Recording Studios ubicados en Northampton, Massachusetts, con el ingeniero Danny Bernini, concretando así un trabajo que hace bastante tiempo la banda venía anticipando. Te dejamos a continuación con todos los detalles de este disco como su tracklist, portada, y el nuevo single del conjunto.

Tracklist de “Even The Devil Believes”: