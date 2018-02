Belle And Sebastian publica el último EP de su nueva trilogía: “How To Solve Our Human Problems”

En octubre pasado, los escoceses de Belle And Sebastian anunciaban el lanzamiento de una nueva trilogía de EPs titulada “How To Solve Our Human Problems“, cuyos registros individuales tendrían publicaciones separadas.

Así las cosas, el primer disco tuvo su salida el el 8 de diciembre pasado, el segundo, el 19 de enero, y el tercero, precisamente el día de hoy. En total, son nada menos que quince canciones originales las que conforman la producción, una que de acuerdo a lo señalado por Stuart Murdoch se realizó con el objetivo de “hacer frente al tóxico negativismo presente en el mundo con un sentido de optimismo“.

Puedes escuchar cada uno de los EPs a continuación: