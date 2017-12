Streaming de la canción en conjunto de Alain Johannes y Mike Patton

A lo largo de su brillante carrera, Alain Johannes ha colaborado con una extensa lista de artistas, entre los que destacan Queens Of The Stone Age, PJ Harvey, Chris Cornell, Brody Dalle, Arctic Monkeys, Mark Lanegan y un largo etcétera, pero aún no se producía una alianza casi lógica con Mike Patton.

Sin embargo, lo que tenía que pasar en algún momento, por fin tiene resultados. El músico nacido en Chile y el vocalista de Faith No More unieron talentos para participar en un disco tributo a la legendaria compositora norteamericana, Connie Converse, nacida en 1924 y desaparecida en extrañas circunstancias a partir de 1974 (Converse se despidió de familia y amigos en aquel año para buscar una “nueva vida”, y nunca más se la volvió a ver).

En la producción también están presentes nombres como el de Karen O, Laurie Anderson, Jeff Tweedy o Elysian Fields, entre otros. Johannes y Patton contribuyeron con la canción “How Sad How Lovely“, clásico de la propia Converse. El disco ya está disponible en el mercado, y se puede conseguir ACÁ. Puedes escuchar el tema más abajo.

Recordemos que Alain Johannes (con su proyecto Alain Johannes Trio) será parte de las próximas ediciones de La Cumbre Del Rock Chileno y Lollapalooza Chile.