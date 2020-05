Streaming gratuito de “An Hour with Pink Floyd: KQED”

Como cada viernes al mediodía, Pink Floyd utiliza su canal de YouTube para transmitir alguna presentación especial de su extensa historia, y esta semana escogieron un show realizado en abril de 1970 para la compañía de TV cable KQED, con sede en San Francisco, todo esto, en el marco de su festival online hasta el 17 de mayo. Recordemos que la banda ya ha transmitido los conciertos “Pulse” (1995) y “Live At Pompeii” (1972), los cuales han tenido una disponibilidad limitada de 24 horas igual que esta nueva sesión.

“An Hour Of Pink Floyd: KQED“, tiene una duración de 60 minutos y contiene la interpretación de tracks como “Atom Heart Mother“, “Set The Controls For The Heart Of The Sun“, “Careful With That Axe Eugene“, y muchas otras. Cabe señalar, que los más fanáticos probablemente ya tengan conocimiento de esta sesión, al estar incluida en el box set “The Early Years 1965-1972“, pero quienes no, tienen tan solo un día para poder verla.

La transmisión la puedes seguir acá: