Streaming del show de U2: “Popmart: Live From Mexico City”

Continuando con la serie de conciertos de U2, llegó el turno de Latinoamérica, específicamente México con la presentación “Popmart: Live From Mexico City”. La instancia corresponde al tercer show, que fue transmitido desde el canal oficial de YouTube de los irlandeses, en donde hemos podido ver “U2 Go Home: Live From Slane Castle” y “U2: Live At Red Rocks“. Recordemos que los videos se encuentran disponible por un lapso de 48 horas desde su emisión.

Respecto al acto inicial, estuvo presente la artista mexicana, Carla Morrison como antesala de lo que fue la instancia de la banda encabezada por Bono, el día de ayer jueves 1 de abril.

Mira acá, la presentación de U2:

Pre-show de Carla Morrison: